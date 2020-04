Coronavirus | dimesso il premier inglese Johnson | Il servizio sanitario mi ha salvato

Capezzone : Grande notizia! Boris Johnson dimesso dall’ospedale ????????????. Un pensiero agli haters che avevano goduto per il suo r… - Agenzia_Ansa : Il premier britannico è stato dimesso dall'ospedale dopo essere stato ricoverato domenica scorsa per il coronavirus… - Agenzia_Ansa : Il premier britannico Boris Johnson è stato dimesso dall'ospedale, dove era stato ricoverato domenica scorsa per il… - lapoferri : @SkyTG24 che spiega la differenza tra causalità e correlazione titolando: 'Coronavirus, Inghilterra: Boris Johnson… - AnnaP1953 : RT @giubileif: Una bella notizia nel giorno di Pasqua: Boris #Johnson è stato dimesso dall’ospedale. Saranno tristi tutti coloro che faceva… -

Coronavirus dimesso Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus dimesso