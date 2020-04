Coronavirus dati 13 aprile 2020: +1.363 nuovi positivi, i guariti superano quota 35mila (Di lunedì 13 aprile 2020) Coronavirus dati 13 aprile 2020 (aggiornato alle 18:39). E’ in corso la conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sull’epidemia da Covid-19 in Italia. Sono 1.363 i nuovi positivi oggi: un dato in deciso calo rispetto a ieri, quando i nuovi positivi al Covid-19 rilevati erano 1.984. I malati in Italia sono 103.616. Le vittime oggi sono 566, un dato che torna a crescere: ieri i decessi erano stati 431. Da inizio emergenza sono oltre 20mila le vittime. I ricoverati in terapia intensiva sono 83 in meno di ieri, decimo calo consecutivo. I ricoverati con sintomi tornano invece a crescere (+176). La maggior parte dei malati sono isolamento domiciliare, 72.333. I guariti oggi sono 1.224, in totale 35.435. (segue dopo la foto) >> Coronavirus riapertura: cosa sta decidendo il governo, il retroscena ”Oggi registriamo un dato di 123 ... Leggi su urbanpost I dati del 13 aprile sul Coronavirus

Coronavirus - i dati : ci sono altri 566 morti. In totale sono più di ventimila. Ma il trend di crescita del contagio è al 2% : mai così basso

Coronavirus - superati i 20mila morti. Stabili i dati di crescita della malattia - calano ancora le persone in terapia intensiva (Di lunedì 13 aprile 2020)13(aggiornato alle 18:39). E’ in corso la conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sull’epidemia da Covid-19 in Italia. Sono 1.363 ioggi: un dato in deciso calo rispetto a ieri, quando ial Covid-19 rilevati erano 1.984. I malati in Italia sono 103.616. Le vittime oggi sono 566, un dato che torna a crescere: ieri i decessi erano stati 431. Da inizio emergenza sono oltre 20mila le vittime. I ricoverati in terapia intensiva sono 83 in meno di ieri, decimo calo consecutivo. I ricoverati con sintomi tornano invece a crescere (+176). La maggior parte dei malati sono isolamento domiciliare, 72.333. Ioggi sono 1.224, in totale 35.435. (segue dopo la foto) >>riapertura: cosa sta decidendo il governo, il retroscena ”Oggi registriamo un dato di 123 ...

TgLa7 : #coronavirus Ecco i dati del bollettino quotidiano della #ProtezioneCIvile Totale: 156.363 (+4.092) Contagiati: 10… - SkyTG24 : #COVID2019. I dati aggiornati dalla Protezione Civile ?? - repubblica : Coronavirus, superati i 20mila morti. Stabili i dati di crescita della malattia, calano ancora le persone in terapi… - macche2palle : E anche in Olanda cominciano a dar fuoco ad antenne 5G - zazoomnews : Coronavirus superati i 20mila morti. Stabili i dati di crescita della malattia calano ancora le persone in terapia… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dati Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio Sky Sport Ore 18, in Italia 566 morti: incremento in rialzo (20.465). Nuovi casi 1363: in calo (159.516)

Ecco i dati sull’emergenza coronavirus forniti intorno alle 18 di oggi dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli. Sono 20.465 i morti con coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri ...

Coronavirus Campania, salgono a 3.604 i contagi. Diminuiscono i ricoverati

apoli. La Pasqua regala dati molto positivi per la Campania, dove la curva epidemica continua sensibilmente a scendere rispetto alla media nazionale. Salgono a 3.057 i positivi attivi in Campania (+55 ...

Ecco i dati sull’emergenza coronavirus forniti intorno alle 18 di oggi dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli. Sono 20.465 i morti con coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri ...apoli. La Pasqua regala dati molto positivi per la Campania, dove la curva epidemica continua sensibilmente a scendere rispetto alla media nazionale. Salgono a 3.057 i positivi attivi in Campania (+55 ...