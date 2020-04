Coronavirus | contro l' eventuale disgregazione sociale e sindacale

Leggi su feedproxy.google

(Di lunedì 13 aprile 2020) È del tutto evidente che, le beghe da cortile che si stanno sviluppando in questi giorni , non possono interessare ,ne stimolare il sindacato e i lavoratori , anche per le già incalzanti pretese della Confindustria (codice ATECO). I lavoratori ed il sindacato in questi giorni sono orientati alla costruzione di una prospettiva nuova ed alternativa (fase 2) che ponga un robusto argine in difesa dei diritti. Secondo alcuni analisti nella presente complessa situazione pandemica, vi sono diversi (...) - Tribuna Libera