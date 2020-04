Coronavirus | Conte adesso è nei guai | arriva un’altra denuncia giudiziaria | “ha

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 13 aprile 2020) Si chiamano Augusto Sinagra e Alfredo Lonoce. Sono due avvocati e hanno deciso, dopo aver minuziosamente raccolto fatti, date ed eventi, dire il governo. Le accuse, in particolare, sono rivolte al premier, Giuseppe, e i Ministri Roberto Speranza e Luciana Lamorgese. Sostanzialmente, e gravemente, il governo italiano è accusato di aver troppo sottovalutato il pericolo dovuto al. Eppure, secondo i due legali e secondo i fatti raccolti, i nostri governatori non potevano non sapere. I campanelli d’allarme c’erano tutti. Non è l’unicaricevuta dal premier. Di un’altra, messa in campo dall’avvocato Carlo Taormina, abbiamo dato notizia nelle scorse ore. Riportiamo, di seguito, parte di quanto raccolto nell’esposto presentato da Sinagra e Lonoce al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ...