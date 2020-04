Coronavirus, contagi e malati “rallentano”. Ma non in Lombardia. In Italia 566 morti (Di lunedì 13 aprile 2020) (Teleborsa) – Sono complessivamente 103.616 i malati di Coronavirus in Italia, con un incremento di 1.363, ma diminuzione rispetto a ieri, quando l’incremento era stato di 1.984. Calano ancora, per il decimo giorno consecutivo, i ricoveri in terapia intensiva. Sono 3.260 i pazienti nei reparti, 83 in meno rispetto a ieri. Dei 103.616 malati complessivi, 28.023 sono ricoverati con sintomi, 176 in più rispetto a ieri, e 72.333 sono quelli in isolamento domiciliare. Il numero dei morti nelle ultime 24 è risalito a 566 rispetto ai 431 del giorno di Pasqua. In totale sono finora 20.465 le vittime per aver contratto il Covid-19 dall’inizio della pandemia in Italia. Le persone guarite sono salite a 35.435, in 1224 più di ieri. Questi i dati sulla situazione del nostro Paese di oggi lunedì di Pasquetta diffusi dal Capo della Protezione Civile, ... Leggi su quifinanza Coronavirus - in Italia 159.516 contagiati totali : 20.456 deceduti e 35.435 guariti. FOTO

Coronavirus in Italia - drastico calo nuovi contagi. Ma i morti sono oltre 20 mila. Iss : “Non arriveremo a contagi zero”

Coronavirus, aumentano i contagi in Svezia. Il mea culpa del premier: 'Non abbiamo fatto abbastanza'

Superati in Italia i 100mila malati di coronavirus. In un giorno 619 decessi: in aumento, specialmente in Lombardia

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus contagi Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio Sky Sport Coronavirus, la Spagna riparte: riaprono attività «non essenziali». Scende il numero di morti

Dalla Spagna all'Austria, dalla Germania alla Danimarca, l'Europa cerca timidamente di ripartire e di passare alla cosiddetta fase 2 dell'epidemia da coronavirus, anche se altri come Francia e Gran ...

Coronavirus Toscana, incoraggianti i dati di Pasquetta. Calano i nuovi contagi

I nuovi positivi sono 155 (erano 277 il giorno precedente), flessione anche sul numero dei nuovi decessi (da 28 a 23) e dei ricoveri (-37) ...

