Coronavirus, Cina preoccupata per la ricaduta: tornano a salire i casi, rischio seconda ondata (Di lunedì 13 aprile 2020) Ritorna la paura in Cina per una seconda ondata dell’epidemia per il Coronavirus. Il paese asiatico ha riportato nell’ultimo mese 108 nuovi casi di malati di Covid-19, come ha riportato la National Health Commission cinese. Il massimo organo della sanità cinese ha spiegato che di questi 108 nuovi casi, 98 sono stati infezioni importante, mentre sono invece 10 i casi locali (sette nella provincia di Heilongjiang nord-orientale e tre nella provincia di Guangdong, nel sud del paese). La Cina è stata l’epicentro della pandemia, ma negli ultimi mesi i casi di Coronavirus sono diminuiti notevolmente, arrivando anche allo zero nella provincia di Wuhan. Questi nuovi casi, però, cominciano a mettere un po’ di paura ai vertici del governo, che temono una seconda ondata. Attualmente il numero totale di casi segnalati ufficialmente nel Paese, ... Leggi su oasport Coronavirus - oltre 22mila morti negli Usa : in Cina 108 nuovi casi importati

