Coronavirus, Catalfo: “Nel decreto di aprile reddito di emergenza e bonus da 600 a 800 euro” (Di lunedì 13 aprile 2020) La ministra Catalfo sul decreto di aprile: “Nessun cittadino deve restare indietro”. ROMA – Con un post su Facebook Nunzia Catalfo, ministra del Lavoro, si è soffermata sul decreto di aprile: “Stiamo lavorando al prossimo provvedimento, molto più consistente rispetto a quello di marzo. Un aumento per introdurre il reddito di emergenza e alzare il bonus di indennità per autonomi e professionisti fino a 800 euro“. “Nessun lavoratore – ha ricordato l’esponente del Governo – e nessun cittadino deve rimanere indietro. Per questo motivo siamo sicuri che porteremo a termine gli obiettivi che ci siamo posti“. Avevamo preso un impegno con i lavoratori dei settori più colpiti dall’emergenza Coronavirus: quello di pagare loro gli…Pubblicato da Nunzia Catalfo su Lunedì 13 ... Leggi su newsmondo Coronavirus - Conflavoro Pmi a Catalfo “Chiarimenti su Cig artigiani”

