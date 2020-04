Coronavirus: cambiano gli orari supermercati dal 14 aprile, anche fine settimana (Di lunedì 13 aprile 2020) “Abbiamo deciso di prorogare le misure sino al 3 maggio, una decisione difficile ma necessaria e di cui mi assumo tutta la responsabilità”. Così il premier Giuseppe Conte aveva annunciato aprendo la conferenza stampa sul nuovo Dpcm per l’emergenza Coronavirus venerdì10 aprile. La decisione, aveva spiegato, è stata assunta dopo “vari incontri” e il comitato tecnico scientifico “ci ha dato conferma che la curva epidemiologica è incoraggiante, le misure adottate stanno dando frutti e stanno funzionando”. Numeri confortanti che, però, devono ancora cambiare per permettere una riapertura totale. “Non possiamo vanificare gli sforzi sin qui fatti, se cedessimo ora, rischieremmo di perdere tutti i risultati positivi e dovremmo ripartire dall’inizio”, aveva detto il premier, raccomandando la ... Leggi su caffeinamagazine Come cambiano i trasporti pubblici col coronavirus? Più corse di metro e bus - distanziamento tra le persone - solo posti a sedere

Sondaggi - come cambiano le abitudini a tavola col Coronavirus : cibo più sano e zero sprechi

Coronavirus - cambiano le abitudini di vita : come convivere col virus tra jogging - negozi e viaggi (Di lunedì 13 aprile 2020) “Abbiamo deciso di prorogare le misure sino al 3 maggio, una decisione difficile ma necessaria e di cui mi assumo tutta la responsabilità”. Così il premier Giuseppe Conte aveva annunciato aprendo la conferenza stampa sul nuovo Dpcm per l’emergenzavenerdì10. La decisione, aveva spiegato, è stata assunta dopo “vari incontri” e il comitato tecnico scientifico “ci ha dato conferma che la curva epidemiologica è incoraggiante, le misure adottate stanno dando frutti e stanno funzionando”. Numeri confortanti che, però, devono ancora cambiare per permettere una riapertura totale. “Non possiamo vanificare gli sforzi sin qui fatti, se cedessimo ora, rischieremmo di perdere tutti i risultati positivi e dovremmo ripartire dall’inizio”, aveva detto il premier, raccomandando la ...

IlFiloMugello : - VoceSpettacolo : Supermercati, nuovi orari per effetto del decreto - santolceseinfo : Coronavirus e DPCM 10 aprile: le raccomandazioni non cambiano! - luigigorgo23 : @delinquentweet Certe cose non cambiano mai, nemmeno ai tempi del coronavirus - MGraziaFasc : RT @TgrMolise: La #Chiesa e i #ritipasquali come cambiano in #Molise le celebrazioni. Sarà un #12aprile di preghiera silenziosa ed individu… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus cambiano Coronavirus, cambiano le regole della quarantena in Slovenia triestecafe.it Coronavirus Bologna e provincia: 18 morti e 122 nuovi contagi, i dati comune per comune

18 decessi e 122 nuovi contagi. Pasqua amara per la provincia di Bologna, alle prese con 2854 casi attivi di persone positive al Coronavirus. I dati forniti dall'Ausl nel giorno di festa non cambiano ...

Burioni: “Infettare volontari vaccinati: così riduciamo sperimentazione da un anno a pochi mesi”

Che poi, insieme ad Andrea Gambotto, professore all'Università di Pittsburgh, spiega i passi avanti compiuti in materia di vaccino contro il coronavirus. Un vaccino-cerotto ... una novità che potrebbe ...

18 decessi e 122 nuovi contagi. Pasqua amara per la provincia di Bologna, alle prese con 2854 casi attivi di persone positive al Coronavirus. I dati forniti dall'Ausl nel giorno di festa non cambiano ...Che poi, insieme ad Andrea Gambotto, professore all'Università di Pittsburgh, spiega i passi avanti compiuti in materia di vaccino contro il coronavirus. Un vaccino-cerotto ... una novità che potrebbe ...