Coronavirus, Cairo: “Ha ragione Rezza, ripresa del calcio impossibile” (Di lunedì 13 aprile 2020) “Ha ragione il professor Rezza, riprendere a giocare il campionato a fine maggio è impossibile”. Urbano Cairo, presidente del Torino e di Rcs, al telefono con l’ANSA non mostra dubbi: “Oggi ha parlato un uomo di scienza, e ha detto una cosa che io sostengo da tempo semplicemente perché ho una certa dimestichezza con i numeri. Con la situazione attuale, non esiste pensare a giocare tra un mese e mezzo. Purtroppo. E sottolineo il purtroppo, visto che oltre al Torino ho la Gazzetta dello Sport e dunque avrei interesse a che si riprendesse, per motivi evidenti“. “Purtroppo questa cosa io l’ho sempre detta” – dice ancora Cairo commentando le parole del prof. Rezza. “L’8 marzo scorso -spiega – proprio a voi dell’ANSA dissi che ci voleva il lockdown, e che più che parlare del campionato ... Leggi su meteoweb.eu CORONAVIRUS - CAIRO : "CI VORREBBE MANO DI DRAGHI"/ "Lo Stato deve fare di più"

