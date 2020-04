Coronavirus, “buone speranze” dalle sperimentazioni del Remdesivir: positivi i primi dati sui pazienti gravi, dimessa la metà dei malati (Di lunedì 13 aprile 2020) Aumentano le speranze sull’efficacia del farmaco Remdesivir nel trattamento di malati gravi affetti da covid-19. I malati, tutti in condizioni serie, hanno ricevuto il farmaco della Gilead solo in base alle misure straordinarie per l’uso ‘compassionevole’ dei medicinali. Si tratta di un antivirale studiato per Ebola che e’ stato tra i primi ad essere testati contro il Covid-19. Ma i dati – emersi da uno piccolissimo trial condotto negli Usa e in Europa su 53 pazienti gravi – vengono considerati ancora insufficienti per trarre conclusioni. Gli individui non erano parte di uno studio controllato, disegnato cioe’ sul confronto degli effetti del farmaco vero e proprio con un prodotto puramente placebo. I dati tuttavia sono significativi. Tutti i 53 pazienti analizzati hanno ricevuto Remdesivir per 10 giorni: dopo 18 giorni dall’ ... Leggi su meteoweb.eu La Domenica delle Palme ai tempi del Coronavirus tra cultura - simboli e tradizioni : le immagini per gli auguri di “Buone Palme”

