Coronavirus, Boris Johnson torna dalla fidanzata incinta e l’infermiera racconta: “è stato un momento surreale” (Di lunedì 13 aprile 2020) Dopo essere stato dimesso dall’ospedale londinese dove per sette giorni e’ stato curato dal Coronavirus, il premier britannico Boris Johnson si e’ riunito alla fidanzata incinta di sei mesi, Carrie Symonds, nella residenza di campagna di Chequers. A quanto riporta l’emittente Sky News, non e’ chiaro quando Johnson tornera’ a lavoro, ma Downing Street ha chiarito che non sara’ “immediatamente“. Prima del suo ricovero al St Thomas’ Hospital e poi al trasferimento in terapia intensiva, Johnson era stato in isolamento lavorando da remoto. “Il momento piu’ surreale della sua vita“. Cosi’ Jenny McGee, una dei due infermieri che sono rimasti accanto al premier britannico Boris Johnson in terapia intensiva, ha descritto quell’esperienza ai genitori. Mike e Caroline McGee hanno raccontato ... Leggi su meteoweb.eu LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Boris Johnson ringrazia i medici

Coronavirus : Boris Johnson dimesso dall'ospedale

