Coronavirus: Borghi (Lega), ‘presidenti Camere ricordino che parlamentari non vanno fermati’ (Di lunedì 13 aprile 2020) Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “Anche oggi ho notizia di deputati e senatori fermati dalla Polizia. Vogliamo cortesemente ribadire che un parlamentare ha il diritto di potersi muovere per tutto il territorio nazionale perché è parte integrante del suo ufficio?” Lo scrive su Twitter il deputato della Lega, Claudio Borghi, rivolgendosi ai presidenti del Senato, Elisabetta Casellati, e della Camera, Roberto Fico. L'articolo Coronavirus: Borghi (Lega), ‘presidenti Camere ricordino che parlamentari non vanno fermati’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Elettra Lamborghini/ "Coronavirus? Ho amici che stanno morendo. Dovete stare a casa"

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – "Anche oggi ho notizia di deputati e senatori fermati dalla Polizia. Vogliamo cortesemente ribadire che un parlamentare ha il diritto di potersi muovere per tutto il territorio nazionale perché è parte integrante del suo ufficio?" Lo scrive su Twitter il deputato della Lega, Claudio Borghi, rivolgendosi ai presidenti del Senato, Elisabetta Casellati, e della Camera, Roberto Fico.

Da più di mezzo secolo il piccolo borgo a pelo d’acqua è meta privilegiata di gite turistiche dai primi giorni di sole primaverile. In quelli festivi di Pasqua i vicoli pittoreschi, la piazzetta della ...

Boom di multati per Pasqua in lockdown, 14mila sanzioni

A Lodi, una delle città più colpite dal covid-19, un ragazzo che sapeva essere positivo ha invitato in casa 5 amici ... Iniziative originali da parte dei parroci sono state organizzate un po' ovunque.

