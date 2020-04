Coronavirus, Bonus 600 euro Inps: “Accreditati a un milione di persone” (Di lunedì 13 aprile 2020) Il governo afferma che per un milione di persone il Bonus dell’Inps di 600 euro è già arrivato. In settimana tutti gli altri Gli italiani hanno dovuto attendere più di un mese, ma finalmente la questione del Bonus di 600 euro erogato dall’Inps per il Coronavirus sembra essersi sbloccata. Molti lavoratori autonomi dovrebbero già aver … L'articolo Coronavirus, Bonus 600 euro Inps: “Accreditati a un milione di persone” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Coronavirus - Bonus 600 euro Inps : “Accreditati a un milione di persone”

Coronavirus - bonus autonomi sul conto tra il 15 e il 17 aprile. La mappa degli aiuti per cittadini e imprese

