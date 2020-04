Coronavirus | Bonaccorsi | In estate andremo al mare | allo studio misure

(Di lunedì 13 aprile 2020) "alquesta. Stiamo lavoriamo per far sì che possa essere così". Lo ha detto il sottosegretario del Mibact, Lorenza, a Rainews. "Ci stiamo lavorando - ha spiegato - dal...

Pasqua e Pasquetta sono ormai passate nel pieno della pandemia di coronavirus. In Italia la furia del virus si sta attenuando grazie ... La sottosegretaria del Mibact, Lorenza Bonaccorsi, ha provato a ...ROMA – Come andremo al mare in estate al tempo del coronavirus? Nonostante sia sconsigliato programmare vacanze, il settore del balneare chiede al governo cosa ne sarà della stagione estiva. Lorenza ...