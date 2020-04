Coronavirus, bollettino di Pasquetta: preoccupa Milano, cali nelle terapie intensive (Di lunedì 13 aprile 2020) Mentre le regioni, con estrema cautela, cominciano a muoversi verso la Fase 2 con una lenta riapertura di alcune attività e il riavvio della produzione e del trasporto di materie prime, arrivano i numeri del bollettino dei contagi di oggi. Oggi, il capo della Protezione civile ha comunicato che sono in tutto 103.616 i positivi emersi dall’inizio del contagio, ovvero 1.363 in più rispetto a ieri. Sono 1.224 i nuovi guariti, per un totale di 35.435, mentre ci sono 276 ricoverati in più rispetto a Pasqua. In totale i casi sono 159.516. Sono 20.465 le vittime, 566 in più rispetto a ieri. Una Pasqua con l’allerta alta È stata una Pasqua sull’attenti: nel momento più difficile della quarantena, quello in cui le persone sono state più tentate di evadere dalle regole e dalla nuova routine imposta dal ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - il bollettino delle 18 : rallentano i contagi - ma non i morti. -83 in terapia intensiva

