Coronavirus bollettino 13 aprile 2020 | 566 nuovi decessi | attualmente positivi 103 616

(Di lunedì 13 aprile 2020) Conferenza stampa anche nel giorno di Pasquetta da Roma, con quelli che sono gli ultimi dati relativi all’emergenzain Italia. Alle 18 arriva ildella protezione civile da Roma con i “numeri” del contagio e le ultime informazioni del 13. Rispetto a ieri, i dati sono meno, del resto lo si era intuito con i dati della Lombardia. Infatti ieri solo nella regione più colpita, c’erano stati il doppio deirispetto al giorno precedente. I dati di oggi di tutta l’Italia ci dicono che ci sono state nelle ultime 24 ore 566 vittime; il numero complessivo dei morti è salito a 20.465 (ieri erano 19.899 e le vittime in 24 ore erano state 431). Isono 1363 (l’incremento oggi scende rispetto a quello di ieri quando erano 1.984), per un totale di 103.616 (ieri erano 102.253). ...

E’ quanto confermato dal delegato alla Protezione Civile Angelo Borrelli nel corso del consueto bollettino delle ore 18.00 sull’emergenza coronavirus. Ad oggi il totale dei positivi è di 103616, con ...Sono 1.620 in più le persone guarite dal Coronavirus in Veneto nell'ultima settimana. Un incremento del 164% in sette giorni, calcolato sul numero dei negativizzati alla mattina del ...