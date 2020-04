Coronavirus, bimba di sei mesi positiva al Covid-19. La storia della piccola Erin Bates, che soffre già di patologie cardiache (Di lunedì 13 aprile 2020) Erin Bates è una bimba di soli sei mesi che sta lottando per sopravvivere. La piccola è stata operata al cuore qualche mese fa e ora è attaccata a un respiratore perché positiva al Covid-19. Ecco la sua storia Nelle foto che qui vi proponiamo potete ammirare il bellissimo sorriso della piccola Erin Bates. Erin … L'articolo Coronavirus, bimba di sei mesi positiva al Covid-19. La storia della piccola Erin Bates, che soffre già di patologie cardiache NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Coronavirus : in Sicilia contagiata anche una bimba di dieci mesi di Avola

Coronavirus : in Sicilia contagiata anche una bimba di dieci mesi di Avola

Bimba di 20 giorni nata prematura guarisce dal Coronavirus. Era intubata e incosciente. Il primario : “E’ il primo caso del genere”[VIDEO] (Di lunedì 13 aprile 2020)è unadi soli seiche sta lottando per sopravvivere. Laè stata operata al cuore qualche mese fa e ora è attaccata a un respiratore perchéal-19. Ecco la suaNelle foto che qui vi proponiamo potete ammirare il bellissimo sorriso… L'articolodi seial-19. La, che soffre già di patologie cardiache NewNotizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bimba Coronavirus, bimba di 12 anni contagiata: la mamma è un medico dell'ospedale Il Mattino De Luca, librerie non riapriranno in Campania

L’apertura dei negozi di abbigliamento per bambini viene infatti limitata a sei ore giornaliere ... così da non vanificare i grandi sforzi compiuti dalla collettività intera per superare l’emergenza ...

Il Papa: «Dio ci dia il coraggio delle donne, soprattutto nella pandemia»

Francesco dedica la sua riflessione alle «sorelle in prima linea nell’emergenza coronavirus: medici, infermiere, volontarie, agenti delle forze dell’ordine e delle carceri, impiegate dei negozi di ...

