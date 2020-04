(Di lunedì 13 aprile 2020) “Forse è giunto il momento dia una forma di retribuzione universale di base che riconosca e dia dignità ai nobili e insostituibili compiti che svolgete”. È la frase scritta daFrancesco nella suaindirizzata ai movimenti popolari in occasione della Pasqua e pubblicata da Avvenire. Un concetto caro al fondatore del M5sche ha postato laintegrale sul suo blog eto le parole di Bergoglio in un tweet: “‘Il: è ora diad ununiversale“. IL: E’ ORA DIAD UN #UNIVERSALE#Francesco, vicino agli esclusi della globalizzazione, scrive: “forse è giunto il momento dia una forma di retribuzione universale”. https://t.co/GvqwfTchYE —(@) April 13, 2020 Ildi base universale ...

repubblica : Pasqua al tempo del coronavirus, gli auguri (e l'indignazione) degli artisti. Beppe Fiorello: 'C'è chi è morto e ch… - dellorco85 : Anche la sinistra, vedi @ellyesse, rilancia #RedditoUniversale proposto da @beppe_grillo. Si ipotizza tra coperture… - marcelloriga486 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Beppe Grillo rilancia lettera del Papa: “È ora di pensare a reddito universale” - LoredanaDiMaio3 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Beppe Grillo rilancia lettera del Papa: “È ora di pensare a reddito universale” - nessunoindietro : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Beppe Grillo rilancia lettera del Papa: “È ora di pensare a reddito universale” -

