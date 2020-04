Coronavirus | Arera | “Fino al 3 maggio nessuna sospensione delle forniture di corrente

Leggi su ilfattoquotidiano

Seguendo le prescrizioni dell'ultimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri,proroga al 3il bloccoprocedure didi energia elettrica, gas e acqua. L'annuncio è arrivato tramite una nota dell'Autorità di regolazione per Energia, reti e ambiente nella quale si precisa che il provvedimento conferma il blocco dei procedimenti di morosità per i clienti bassa tensione dell'energia elettrica, i clienti domestici del gas nonché per i non domestici purché con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno. Per il settore idrico invece il provvedimento fa riferimento a tutte le tipologie di utenze domestiche e non domestiche.