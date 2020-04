Coronavirus: Airola (M5S), ‘basta bufale Salvini in tv’ (2) (Di lunedì 13 aprile 2020) (Adnkronos) – “Con queste balle sparate nei tg in prima serata, Salvini non si rende conto di fare danni inenarrabili al nostro Paese, fomentando tensioni e malcontenti attraverso falsità abnormi. I cittadini -conclude Airola- non meritano tanta disinformazione: siamo certi che chi opera nel mondo della comunicazione lavorerà con decisione per smascherare bufale così lampanti”.L'articolo Coronavirus: Airola (M5S), ‘basta bufale Salvini in tv’ (2) CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Altri tre casi di Coronavirus ad Airola : il conto dei positivi sale a otto

Coronavirus : Turco e Testa - ‘virus entra in carcere minorile Airola - urgente intervenire’

Emergenza Coronavirus - ad Airola pacchi alimentari : come richiederli (Di lunedì 13 aprile 2020) (Adnkronos) – “Con queste balle sparate nei tg in prima serata,non si rende conto di fare danni inenarrabili al nostro Paese, fomentando tensioni e malcontenti attraverso falsità abnormi. I cittadini -conclude- non meritano tanta disinformazione: siamo certi che chi opera nel mondo della comunicazione lavorerà con decisione per smascherarecosì lampanti”.L'articolo(M5S), ‘bastain tv’ (2) CalcioWeb.

TV7Benevento : Coronavirus: Airola (M5S), 'basta bufale Salvini in tv' (2)... - TV7Benevento : CITTADINO DI AIROLA VITTIMA DEL CORONAVIRUS IN INGHILTERRA.... - ilvaglio1 : Airola - Inaugurato conto corrente comunale per donazioni #buonispesa #comunediairola #donazioni #coronavirus… -