Coronavirus, a Milano oltre 10mila controlli e 487 sanzioni. Polizia locale: “Cittadini non in regola sono il 5%. Maggioranza fuori casa per lavoro” (Di lunedì 13 aprile 2020) Nella giornata di Pasqua, a Milano, le forze dell’ordine hanno controllato più di 10mila persone e ne hanno sanzionate con multe 487 nell’ambito delle verifiche per il rispetto delle misure anti Covid. Una persona è stata denunciata per false dichiarazioni. Sono stati anche controllati 1704 esercizi commerciali e nessun titolare è stato denunciato. In totale, dunque, ci sono stati circa 12mila controlli nel capoluogo lombardo. I dati della Polizia locale di Milano e della Prefettura, “dimostrano che la grandissima maggioranza dei cittadini oggi sono in giro per lavoro” ha sottolineato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel video che ogni giorno posta sulle sue pagine social e che oggi ha dedicato ai controlli realizzati dalla Polizia locale in occasione di Pasqua e di Pasquetta. Secondo i dati di pasquetta ella Polizia locale, i cittadini ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : Ciacci (Polizia locale) - 'a Milano non in regola 5% persone controllate'

