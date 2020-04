Coronavirus, a fine mese i primi test del vaccino sull’uomo: “Saranno su 550 volontari sani” (Di lunedì 13 aprile 2020) Coronavirus, a fine mese i primi test del vaccino sull’uomo: “Saranno su 550 volontari sani” I primi test sul vaccino per il Coronavirus sull’uomo inizieranno a fine aprile nel Regno Unito. I test saranno effettuati su 550 volontari sani e riguarderanno il vaccino messo a punto dall’azienda Advent-Irbm di Pomezia insieme al Jenner Institute della Oxford University. “In virtù dei dati acquisiti nelle ultime settimane il primo lotto del vaccino partirà da Pomezia per l’Inghilterra, dove inizieranno i test accelerati su 550 volontari sani”, ha detto l’amministratore delegato di Irbm, Piero Di Lorenzo. La previsione è quella di “rendere utilizzabile il vaccino già a settembre per vaccinare personale sanitario e Forze dell’ordine in modalità di uso compassionevole”. “Si ... Leggi su tpi Coronavirus - Italia e Gran Bretagna lavorano insieme a un vaccino : a fine aprile la sperimentazione accelerata sull’uomo

Arrivano novità importanti relativamente al vaccino anti-Coronavirus. Come rivelato da Sky, dovrebbero iniziare sul finire del mese di aprile i primi test sull'uomo a cui stanno lavorando l'azienda ...

ROMA – Vaccino anti coronavirus: si parte. Inizieranno a fine aprile in Gran Bretagna i test accelerati sull'uomo (su 550 volontari sani) del vaccino messo a punto dall'azienda Advent-Irbm di Pomezia ...

