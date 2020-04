Coronavirus, 600 colombe artigianali a medici e infermieri degli ospedali di Milano. Pasticciere: “Felice come se le avessi vendute tutte” (Di lunedì 13 aprile 2020) Seicento colombe artigianali per ringraziare i medici e gli infermieri impegnati negli ospedali milanesi anche nel giorno di Pasqua. È questo l’omaggio che il pasticciere campano Sal De Riso ha scelto di fare a chi continua a lavorare in prima linea nella lotta al Covid-19. “Eravamo in piena produzione quando è scoppiata l’emergenza – racconta il pasticcere -. tutti i dipendenti sono andati in cassa integrazione, ho chiuso la pasticceria, si sono fermati i nostri rivenditori. A un certo punto ho detto: facciamo solidarietà, almeno mi rendo utile. Ora sono felice, come se le avessi vendute tutte”. Un’iniziativa corale che è’ stata resa possibile grazie alla Fondazione Candido Cannavò e a tante associazioni di volontariato che insieme ai corrieri del ristorante SlowSud hanno distribuito le colombe negli ospedali ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - in Marocco oltre 5600 amnistiati. Ma attivisti - blogger e rapper restano in carcere

