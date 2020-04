Controlli: solo ieri 270mila controlli nel Paese e ben 14mila sanzioni, informa il Viminale (Di lunedì 13 aprile 2020) Mentre scriviamo, sicuramente ne staranno effettuando altrettante del resto, se solo nella giornata di ieri in tutto il Paese le forze dell’ordine hanno eseguito oltre 270mila controlli, e stilato ben 14mila multe, figuriamoci cosa accadrà oggi, Pasquetta, giornata tradizionalmente intitolata alle gite ‘fuori porta’. Beccati i ‘furbetti’ e i positivi… in quarantena Riguardo a ieri, Pasqua, il Viminale ha reso noto che, complessivamente, sono state controllate 213.565 persone e 60.435 attività commercianti. Tra questi 13.756 italiani e 121 commercianti si sono visti rifilare una bella sanzione per non aver osservato le misure di restrizione in atto. Se giustamente 100 ‘furbetti’ (hanno dichiarato il falso) sono stati denunciati, è invece andata fin troppo bene a quei 19 ‘incoscienti ed egoisti’ i quali, pur ... Leggi su italiasera Controlli nelle buste del supermercato : multe per chi compra solo alcolici o troppo poco

Coronavirus - stretta in Sicilia : più controlli nello Stretto - solo un’uscita al giorno per acquisti essenziali

Limbiate - per evitare controlli spacciava droga solo in casa : scoperto e arrestato (Di lunedì 13 aprile 2020) Mentre scriviamo, sicuramente ne staranno effettuando altrettante del resto, senella giornata diin tutto ille forze dell’ordine hanno eseguito oltre, e stilato benmulte, figuriamoci cosa accadrà oggi, Pasquetta, giornata tradizionalmente intitolata alle gite ‘fuori porta’. Beccati i ‘furbetti’ e i positivi… in quarantena Riguardo a, Pasqua, il Viminale ha reso noto che, complessivamente, sono state controllate 213.565 persone e 60.435 attività commercianti. Tra questi 13.756 italiani e 121 commercianti si sono visti rifilare una bella sanzione per non aver osservato le misure di restrizione in atto. Se giustamente 100 ‘furbetti’ (hanno dichiarato il falso) sono stati denunciati, è invece andata fin troppo bene a quei 19 ‘incoscienti ed egoisti’ i quali, pur ...

giornalettismo : In diversi video era stata fatta passare la narrazione dei vacanzieri in fuga, ma le forze dell'ordine hanno eviden… - Viminale : Controlli nel #weekend su circa 800mila persone e 244mila esercizi commerciali e attività. 13.756 persone sanzionat… - Viminale : #COVID?19 Verificate 301.708 persone e 93.765 attività solo il #10aprile. Dall'#11marzo al #10aprile 2020, sono st… - Mirco70995444 : RT @Viminale: Controlli nel #weekend su circa 800mila persone e 244mila esercizi commerciali e attività. 13.756 persone sanzionate nel gior… - CarpaneseSilva1 : RT @GioChirilly: In tv impazzano i servizi su #Pasquetta2020, controlli rafforzati, spiagge deserte, strade vuote. Ma siamo in guerra? Cia… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli solo Polizia locale, su 170 controlli solo 6 sanzioni Fregeneonline.com Coronavirus, a Gallarate arrestato durante un controllo ricercato per traffico internazionale di droga

GALLARATE (VARESE) – Fermati per un normale controllo del rispetto delle norme anti coronavirus ... Apprendendo Italia no a Mes con unica condizione spese solo per Sanità, potrebbero fare sillogismo: ...

A che punto è l’applicazione di tracciamento dei contatti?

Le applicazioni – come avevamo spiegato qui – sono però solo la punta dell’iceberg: nel Regno Unito ... Quando lo ha annunciato, il Servizio sanitario nazionale britannico ha assicurato che i dati ...

GALLARATE (VARESE) – Fermati per un normale controllo del rispetto delle norme anti coronavirus ... Apprendendo Italia no a Mes con unica condizione spese solo per Sanità, potrebbero fare sillogismo: ...Le applicazioni – come avevamo spiegato qui – sono però solo la punta dell’iceberg: nel Regno Unito ... Quando lo ha annunciato, il Servizio sanitario nazionale britannico ha assicurato che i dati ...