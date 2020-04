Conte ha un' ossessione Salvini lo umilia | Invece di insultare la Lega e Mentana

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 aprile 2020) Quella di Giuseppe"è una". Parola di Matteoe della, che commentano la nota ufficiale con cui il premier ha ribadito la legittimità del suo attacco politico allo stessoe a Giorgia Meloni, nel suo discorso a reti unificate dello scorso weekend. Un cortocircuito istituzionale mai verificatosi prima. "Anche a Pasquetta il governo trova il tempo di attaccare, opposizioni e giornalisti, una vera e propria- spiega il Carroccio -. Gli Italiani gradirebbero lo stesso impegno del governo nel fornire almeno una mascherina protettiva ad ogni cittadino,di chiacchiere. Oppure nel garantire il pagamento della cassa integrazione in tempi decenti e non fra settimane, come accadrà". Lasottolinea che serve "aiutare le imprese con soldi veri, e non solo a parole o con debiti". "Se ...