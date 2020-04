Contagi coronavirus: le positività Regione per Regione. Le 10 Province più colpite in Italia, Lombardia e Milano in testa (Di lunedì 13 aprile 2020) L’emergenza coronavirus ha colpito l’Italia e il decreto governativo ha previsto una chiusura praticamente totale del Paese fino al 3 maggio. Diamo uno sguardo al numero di Contagi Regione per Regione e alle 10 Province col maggior numero di casi. Precisiamo che il numero comprende malati, morti e guariti. Contagi DA coronavirus IN ITALIA: LA CLASSIFICA Regione PER Regione (13 aprile): 1. Lombardia 60.314 2. Emilia Romagna 20.440 3. Piemonte 17.134 4. Veneto 14.251 5. Toscana 7.390 6. Liguria 5.596 7. Marche 5.381 8. Trentino Alto Adige 5.275 9. Lazio 4.968 10. Campania 3.670 11. Puglia 3.065 12. Friuli Venezia Giulia 2.482 13. Sicilia 2.458 14. Abruzzo 2.213 15. Umbria 1.320 16. Sardegna 1.128 17. Calabria 928 18. Valle d’Aosta 927 19. Basilicata 319 20. Molise 257 LE 10 Province CON PIÙ Contagi IN ITALIA (13 aprile): 1. Milano 14.161 2. Brescia ... Leggi su oasport Coronavirus in Italia - la mappa dei contagi regione per regione

Il numero dei contagiati totali dal coronavirus in Italia – compresi morti e guariti – è di 159.516 ... Segnali positivi ci sono ma il numero dei morti è ancora elevato perché è da attribuire a ...

I due deceduti per coronavirus di oggi nel territorio riminese sono un uomo di 54 anni e una donna di 93. I 21 nuovi casi, dieci maschi e undici femmine, sono tutti in isolamento domiciliare poiché ...

