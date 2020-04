CONFERENZA STAMPA MACRON CORONAVIRUS FRANCIA Video diretta | cosa dirà su economia?

NicolaPorro : La conferenza stampa di #Conte? Il solito show. Il commento di Andrea Amata ????? - RivistaStudio : Se c'è un personaggio che abbiamo imparato ad amare in queste settimane di riti officiati alla conferenza stampa de… - CarloCalenda : Ho sempre avuto un’idea diversa. La burocrazia non funziona perché i politici non presidiano i processi. Come un’az… - achromeweb : RT @AngekoC: Sapete quanti pazienti ospita la terapia intensiva di #fieramilano? Solo 3. Da 500 posti letto siamo finiti a 200. Propagand… - DemoSinergia : RT @SirDistruggere: Mentana non sa che se il Presidente del Consiglio volesse cagare nel bel mezzo di una conferenza stampa, il compito del… -

Ultime Notizie dalla rete : CONFERENZA STAMPA Diretta protezione civile 13 aprile, gli ultimi aggiornamenti Coronavirus: la conferenza stampa Teleclubitalia.it MES EUROBOND… COLPO DI STATO!

Quello che invece provoca profonda tristezza è vedere il primo ministro di un piccolo Paese alzare la voce contro la Germania, si la Germania, perchè gli olandesi sono solo i portaborse dei tedeschi… ...

Zaia: via il limite dei 200 metri

VENEZIA - Nella conferenza stampa il governatore veneto ha definito il nuovo passo in avanti un “lockdown soft”. Nel ribadire che l’emergenza non è finita ha chiarito che il suo provvedimento dà il ...

