Classifica morti coronavirus nel mondo: Italia seconda dietro agli USA con oltre 20000 decessi (Di lunedì 13 aprile 2020) L’Italia è il secondo Paese al mondo per numero di morti a causa del coronavirus. Il nostro Paese si trova alle spalle degli USA. Di seguito la Classifica dei 10 Paesi col maggior nimero di morti per coronavirus. Classifica NAZIONI CON MAGGIOR NUMERO DI morti PER coronavirus (13 aprile): 1. USA 22.850 2. Italia 20.465 3. Spagna 17489 4. Francia 14.393 5. Gran Bretagna 11.329 6. Iran 4.585 7. Belgio 3.903 8. Cina 3.341 9. Germania 3.022 10. Paesi Bassi 2.823 stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al nostro gruppoClicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse Leggi su oasport Classifica contagi coronavirus nel mondo : contagi - morti e guarigioni. Italia terza alle spalle di USA e Spagna

Classifica morti coronavirus nel mondo : Italia seconda dietro agli USA con oltre 19000 decessi

Classifica morti coronavirus nel mondo : Italia seconda dietro agli USA con oltre 19000 decessi (Di lunedì 13 aprile 2020) L’è il secondo Paese alper numero dia causa del. Il nostro Paese si trova alle spalle degli USA. Di seguito ladei 10 Paesi col maggior nimero diperNAZIONI CON MAGGIOR NUMERO DIPER(13 aprile): 1. USA 22.850 2.20.465 3. Spagna 17489 4. Francia 14.393 5. Gran Bretagna 11.329 6. Iran 4.585 7. Belgio 3.903 8. Cina 3.341 9. Germania 3.022 10. Paesi Bassi 2.823 stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al nostro gruppoClicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse

poicipenso4 : Questi so secondi in classifica e da una parte cacano il cazzo co 20mila morti, dall'altra mandano in giro fake new… - Pozzo82 : I belgi hanno superato l'Italia nella triste classifica di morti/milione abitanti #COVID19 - MicK_ele : Il Belgio ha appena superato l'Italia nella triste classifica delle morti da covid (in percentuale sulla popolazion… -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica morti Coronavirus: 100mila morti nel mondo. Usa, tutti i 50 Stati in stato di calamità - Mondo Agenzia ANSA Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio

280 morti nelle ultime 24 ore, per un totale 10.901 decessi ... I casi accertati sono 557.571 Cina: 108 nuovi contagi, di cui 98 dall'esterno Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a Sky Calcio ...

Stirling Moss è morto, ha fatto la storia della Formula Uno: automobilismo in lutto

Stirling Moss è morto dopo una lunga malattia, era entrato nella storia della F1 come il pilota ad aver vinto più Gran Premi senza mai laurearsi campione del mondo: 16 trionfi tra il 1951 e il 1961 e ...

280 morti nelle ultime 24 ore, per un totale 10.901 decessi ... I casi accertati sono 557.571 Cina: 108 nuovi contagi, di cui 98 dall'esterno Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a Sky Calcio ...Stirling Moss è morto dopo una lunga malattia, era entrato nella storia della F1 come il pilota ad aver vinto più Gran Premi senza mai laurearsi campione del mondo: 16 trionfi tra il 1951 e il 1961 e ...