Clamorosa sconfitta per Fabio Fazio nel giorno di Pasqua | senza concorrenti il dato

(Di lunedì 13 aprile 2020)da dimenticare per. Nemmeno in una giornata totalmente casalinga per l'italiani - con l'obbligo di quarantena - riesce a vincere. Non vola. Il suo Che tempo che fa su Rai2 si ferma al10.4% di share e nel segmento del tavolo scende addirittura al 9.2%. Eppure, per la prima volta, su Canale 5 non è in onda Live non è la d'Urso, che solitamente lascia solo briciole ai competitors. La regina di Cologno Monzese, pur non essendo in onda, resta sul trono degli ascolti della domenica sera. Insomma, è lei ancora ad avere in mano lo scettro degli ascolti dei talk della domenica sera. Nemmeno Massimo Giletti vince ed il suo Speciale Non è l'arena registra uno share del 4.1%. Rai1 si aggiudica la serata con Jesus e un bel 15% di share, segue Canale 5 con il Papa buono con il 12,55% di share. Va bene anche Italia 1 ...