Cinema, discoteche, teatri, stadi: quando riapriranno? Chiusura ancora prolungata, ipotesi tra dicembre 2020 e marzo 2021 (Di lunedì 13 aprile 2020) Ci sono tanti dubbi e perplessità sulla gestione del Covid-19 in Italia e nel mondo. Di fatto, essere ottimisti in questo momento è molto difficile. Nel Bel Paese la tendenza è quella di un decremento nel numero di casi giorno dopo giorno, ma la crescita della curva epidemiologica non dà quelle risposte che noi tutti vorremmo. Per questa ragione l’esecutivo ha prorogato le misure restrittive, confermando il lockdown fino al 3 maggio. Gli italiani, quindi, dovranno trascorrere ancora quasi un mese dentro casa, in attesa di capire se poi vi sarà modo di uscire e quindi iniziare una ripresa. Per quanto la riapertura di Cinema, teatri, discoteche e stadi bisognerà attendere ancora. Le ipotesi sul tavolo sono molte e vanno dal termine del 2020 (dicembre) alla primavera del 2021. Di fatto, è verosimile pensare che le strutture dovranno ... Leggi su oasport Coronavirus : ipotesi stop discoteche - cinema e teatri fino al 31 luglio. Bozza di decreto

Coronavirus - il coprifuoco del Nord. Chiusi cinema - teatri - musei e concerti. Stop alle discoteche - bar e ristoranti aperti solo fino alle 18

Coronavirus - il sindaco di Pozzuoli chiude anche cinema e discoteche (Di lunedì 13 aprile 2020) Ci sono tanti dubbi e perplessità sulla gestione del Covid-19 in Italia e nel mondo. Di fatto, essere ottimisti in questo momento è molto difficile. Nel Bel Paese la tendenza è quella di un decremento nel numero di casi giorno dopo giorno, ma la crescita della curva epidemiologica non dà quelle risposte che noi tutti vorremmo. Per questa ragione l’esecutivo ha prorogato le misure restrittive, confermando il lockdown fino al 3 maggio. Gli italiani, quindi, dovranno trascorrerequasi un mese dentro casa, in attesa di capire se poi vi sarà modo di uscire e quindi iniziare una ripresa. Per quanto la riapertura dibisognerà attendere. Le ipotesi sul tavolo sono molte e vanno dal termine del 2020 (dicembre) alla primavera del 2021. Di fatto, è verosimile pensare che le strutture dovranno ...

Il_Populista_ : Non sono un esperto e non do giudizi. Ho letto vari articoli in cui si parla di riapertura di palestre, discoteche,… - ohmoonriver : @rebibbi @musicure Sì ma è impossibile che riaprano le discoteche o i cinema prima di dare la possibilità di sposta… - DavisMelchiori : @KINGVZAYN Probabilmente si. Colpa la stupidità della gente, che non sta in casa. Il vaccino e ancora lontano. Apri… - BarbaraGatti5 : @adejey87 Ho letto che concerti, cinema, discoteche a dicembre. Forse si voleva conferma ufficiale. - alfonsodimaro : RT @Paolol67: Papa' ma quanti italiani sarebbero morti se avessi riaperto stadi, fabbriche, ristoranti, discoteche, bar, musei, palestre, c… -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema discoteche Coronavirus, quando e come riaprono le discoteche? Le regole da seguire Yahoo Finanza Consolle e microfono a casa: discoteca tra le mura in diretta sui social per abbattere la distanza. “I più felici sono i bambini”

E se allora la casa diventa l’unico luogo, si trasfoma anche nel teatro di qualsiasi attività: sport, prove culinarie, canto, ballo, diventa teatro, palco scenico, e pure discoteca. Che poi basta poco ...

Note di Cinema

lo Spazio Teatro No’hma presenta Orazio Sciortino in “Note di Cinema”, uno spettacolo articolato in due serate che indaga le diverse sfumature del legame tra suono e immagine. Il musicista e ...

E se allora la casa diventa l’unico luogo, si trasfoma anche nel teatro di qualsiasi attività: sport, prove culinarie, canto, ballo, diventa teatro, palco scenico, e pure discoteca. Che poi basta poco ...lo Spazio Teatro No’hma presenta Orazio Sciortino in “Note di Cinema”, uno spettacolo articolato in due serate che indaga le diverse sfumature del legame tra suono e immagine. Il musicista e ...