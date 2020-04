Che fine ha fatto Rudi dei Cesaroni? Lavora in un ristorante

(Di lunedì 13 aprile 2020) Ha portato sul piccolo schermo uno dei personaggi di fiction italiane più amati dal pubblico e poi, improvvisamente, è sparito dalle scene. Stiamo parlando di Niccolò Centioni, 26 anni, famoso per aver interpretatone I, la serie televisiva ambientata nella capitale. Qui il ragazzo estiva i panni del figlio combina guai di Giulio, il capofamiglia interpretato da Claudio Amendola. Un personaggio di primissimo piano, con un percorso di crescita personale decisamente interessante. Eppure, una volta finite le riprese – sei stagioni – Centioni non si è più dedicato al mondo della recitazione, a cui era approdato da bambino. Il ruolo dine IDopo aver preso parte alla fiction, Niccolò Centioni – aliasne I– hasolo poche altre apparizioni in televisione. È stato ...

ricpuglisi : Salvini se la cava soltanto davanti a 'giornalisti' incapaci o conniventi. Altrimenti ecco la fine che fa. - StefanoFassina : Caro @marattin , scoperto di conto da decine di md £? Scommettiamo che a fine anno è rinnovato? Se potessimo farlo… - FBiasin : Il Tg1 ha appena parlato di 'sanzioni cresciute del 20% nel fine settimana'. C'è troppa gente che continua a viver… - paulit : @ldibartolomei @salvosottile Ricorda Berlusconi che diceva che i film di mafia rovinano la reputazione dell'Italia.… - Gamberassimo : RT @giuliocavalli: Il niente mischiato con il niente che è Salvini che usa la figlia nella polemica politica. Solo l’unto percorso per pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Che fine

Corriere della Sera

E un amico, in una recente dichiarazione riportata dal settimanale Tv Mia, ha confermato che il popolare attore finalmente vive in serenità dopo tante polemiche per via della fine del suo matrimonio ...È stata rinnovata fino al prossimo 3 maggio, salvo eventuali ulteriori proroghe, l’ordinanza che lascia accessibile a tutti la Zona a traffico limitato e dispone la gratuità di tutti i parcheggi a ...