Champions ed Europa League | nuova indiscrezione dall’Inghilterra | i 3 possibili format

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 13 aprile 2020) Precedenza ai campionati nazionali, poi le Coppe Europee. E’ quanto ha fatto intendere la UEFA in merito ad un ritorno in campo dopo l’emergenza Coronavirus. L’ultima ipotesi in tal senso, o ancora meglio, proviene dall’Inghilterra: “le due coppe ad estate inoltrata in tre settimane durante il mese di agosto”, riporta Sport Mediaset. Sono ‘Sunday Express’ e ‘The Sun’ a rilanciare la soluzione. Questi i 3. 1) FINAL EIGHT Forse la soluzione più difficile da attuare visto che sembra arduo poter riunire otto squadre in un’unica città. Ad ogni modo si recupererebbero gli ottavi mancanti e poi le otto qualificate ai quarti si sfiderebbero in gare secche in un’unica sede. 2) FINAL FOUR Una versione più light, e per questo più semplice, della final eight: ...