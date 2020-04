Caro Tremonti, chi ha trattato e firmato il Mes è stato proprio lei (Di lunedì 13 aprile 2020) Qualche precisazione a ciò che scrive l’ex ministro dell’Economia Giulio Tremonti è necessaria, perché pare che sulle origini del Meccanismo europeo di Stabilità (Mes o Esm) tutti abbiano problemi di memoria. È ovvio che, a quasi 10 anni di distanza, accada tra i cittadini. Ma è davvero strano che g Leggi su ilfoglio (Di lunedì 13 aprile 2020) Qualche precisazione a ciò che scrive l’ex ministro dell’Economia Giulioè necessaria, perché pare che sulle origini del Meccanismo europeo di Stabilità (Mes o Esm) tutti abbiano problemi di memoria. È ovvio che, a quasi 10 anni di distanza, accada tra i cittadini. Ma è davvero strano che g

Steve95787015 : @contracrypto @Ori254 @DomRainaldi @FrancoBechis @michelecapraro Ma Gualtieri non ne ha mai fatto mistero. Il felpo… - Luca67866791 : @Giulio_Tremonti Caro dottor Tremonti, ha la mia massima stima sia come uomo politico che umano in questi tempi non… - Cris94737949 : @Giulio_Tremonti ormai dalla bomba lanciata dal caro Conte contro il cdx non ci salverà nessuno . Potete dire tutte… - Leone83432257 : RT @mdipatrizi5: @BelpietroTweet Caro Belpietro è impossibile che lei possa aver dimenticato come si pavoneggiava Tremonti quando si vanta… - michele_fx : @MoriMrc No ti sbagli caro Marco, nessun mea culpa da parte di Tremonti. Al contrario, ha sbugiardato tutti. Il Mes… -

Ultime Notizie dalla rete : Caro Tremonti Caro Tremonti, chi ha trattato e firmato il Mes è stato proprio lei Il Foglio Caro Tremonti, chi ha trattato e firmato il Mes è stato proprio lei

Appunti per il futuro L'istituzione del Mes era peraltro stata già decisa a marzo 2011, con l'Eurogruppo dell'11 marzo (a cui partecipò Tremonti) e con il Consiglio europeo del 25 marzo (a cui ...

Lo spirito collaborativo salta sull'Inps

L’immagine plastica che la collaborazione tra governo e opposizione non decolla si ha quando Giuseppe Conte interrompe il colloquio a Palazzo Chigi e si rivolge al leader di via Bellerio guardandolo ...

Appunti per il futuro L'istituzione del Mes era peraltro stata già decisa a marzo 2011, con l'Eurogruppo dell'11 marzo (a cui partecipò Tremonti) e con il Consiglio europeo del 25 marzo (a cui ...L’immagine plastica che la collaborazione tra governo e opposizione non decolla si ha quando Giuseppe Conte interrompe il colloquio a Palazzo Chigi e si rivolge al leader di via Bellerio guardandolo ...