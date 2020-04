Calcio, la Lazio risponde a Rezza; “Non faccia il tifoso e pensi a trovare il vaccino” (Di lunedì 13 aprile 2020) Arriva immediata la risposta del presidente della Lazio, Claudio Lotito, alle parole di Giovanni Rezza, direttore del dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità. Il componente del comitato tecnico scientifico ha dichiarato che se dovesse dare un parere tecnico non sarebbe favorevole. Una dichiarazione decisamente in controtendenza rispetto a quanto stanno cercando di fare gli organi del mondo del Calcio. Secondo quanto riportato dal sito di Gazzetta, Claudio Lotito avrebbe reagito in maniera decisamente piccata:”Alle volte il tifo colpisce anche gli scienziati e dà alla testa… Scienziati che sarebbero molto più utili se invece di occuparsi di queste cose trovassero un modo per fronteggiare efficacemente il virus. Gli scienziati facciano gli scienziati e non i tifosi. E sarebbe davvero auspicabile che, invece di ... Leggi su oasport Coronavirus - Rezza (Iss) : “Per me il calcio non deve ripartire”. E’ polemica con la Lazio

Ore 18,30: Una squadra per far ripartire il Lazio dopo l'epidemia ... al Campo dei Miracoli sede di Calcio sociale, associazione da sempre impegnata nell'aiuto alle famiglie e ai ragazzi ...

Ore 18,30: Una squadra per far ripartire il Lazio dopo l’epidemia ... al Campo dei Miracoli sede di Calcio sociale, associazione da sempre impegnata nell’aiuto alle famiglie e ai ragazzi ...

"Alle volte il tifo colpisce anche gli scienziati e dà alla testa... esperti che sarebbero molto più utili se, invece di occuparsi di argomenti simili, trovassero un modo per fronteggiare ...

