Calcio, il Portogallo di Cristiano Ronaldo sostiene il movimento dilettantistico con una donazione (Di lunedì 13 aprile 2020) “Siamo convinti che la solidarietà vada praticata e non annunciata, ma allo stesso riteniamo importante rendere pubblico che i giocatori della Nazionale hanno pensato anche a tutti coloro che fanno parte della famiglia del nostro Calcio e che hanno subito le conseguenze più pesanti a seguito del diffondersi della pandemia Covid-19“. Con questo messaggio la selezione portoghese di Calcio, capeggiata da Cristian Ronaldo, ha deciso di rinunciare a metà del bonus per la qualificazione agli Europei, che si disputeranno l’anno prossimo, per aiutare il movimento dilettantistico nazionale, viste le difficoltà economiche legate alle cancellazioni di tutte le competizioni a causa del Coronavirus. Una donazione di 4,7 milioni di euro viene specificato dalla Federazione lusitana, desiderosa di sostenere le associazioni regionali e i club amatoriali. Per ... Leggi su oasport Coronavirus - anche Olanda e Portogallo fermano i campionati di calcio

"Siamo convinti che la solidarietà vada praticata e non annunciata, ma allo stesso riteniamo importante rendere pubblico che i giocatori della Nazionale hanno pensato anche a tutti coloro che fanno parte della famiglia del nostro Calcio e che hanno subito le conseguenze più pesanti a seguito del diffondersi della pandemia Covid-19". Con questo messaggio la selezione portoghese di Calcio, capeggiata da Cristian Ronaldo, ha deciso di rinunciare a metà del bonus per la qualificazione agli Europei, che si disputeranno l'anno prossimo, per aiutare il movimento dilettantistico nazionale, viste le difficoltà economiche legate alle cancellazioni di tutte le competizioni a causa del Coronavirus. Una donazione di 4,7 milioni di euro viene specificato dalla Federazione lusitana, desiderosa di sostenere le associazioni regionali e i club amatoriali.

