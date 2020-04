Calcio | Didier Drogba mette a disposizione l’ospedale della sua fondazione per i malati

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 aprile 2020) Il Coronavirus è arrivato da tempo anche in Africa, ma le grandi stelle dello sport africano si sono mosse subito per aiutare i propri paesi. Tra queste quello che ha offerto i maggiori aiuti è sicuramente, che ha deciso dire al'ospedalesuaper la Costa d'Avorio. L'ex grande attaccante del Chelsea ha presentato l'ospedale "Laurent Pokou" al Prefettocapitale Abidjan.ha deciso di aiutare il proprio paese offrendo un luogo dove poter curare e gestire icolpiti dal Coronavirus. L'ospedale è a Attecoubé, quartiere popolare di Abidjan, ma non è ancora operativo. Attualmente la pandemia Covid-19 ha portato in Costa d'Avorio 533 casi di Coronavirus, con 4 morti.