Calcio | Coronavirus Gravina “Si riparte quando ci sara' garanzia salute”

MILANO (ITALPRESS) – "I campionati ricominceranno nel momento in cui c'e' la garanzia che sara' garantita la salute. Presto ci sara' una riunione del nostro comitato scientifico federale, abbiamo una procedura e presto la comunicheremo. Inizieremo, mi auguro a inizio mese, con dei controlli per garantire la negativita' a cui seguira' l'allenamento". Lo ha dichiarato il presidente della FederCalcio Gabriele Gravina, intervenuto a Sky Calcio Club. "Calcio in estate? Non abbiamo una scadenza, ci adegueremo alle indicazioni della Fifa e del nostro comitato tecnico-scientifico. L'idea e' di completare i campionati". (ITALPRESS).

Coronavirus. Benevento. L'aggiornamento dal "San Pio" delle ore 12

Sono 32, registrando un calo di una unità rispetto al dato di ieri, i pazienti affetti da covid-19 ricoverati al "San Pio" di Benevento. Ventotto di questi pazienti risiedono nella provincia di ...

