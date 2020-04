Calcio, Champions League ed Europa League in tre settimane ad agosto? (Di lunedì 13 aprile 2020) Si va in cerca di soluzioni in questo periodo così particolare. Il Covid-19 ha completamente sconvolto il viver comune e i programmi di tutte le attività hanno subito dei cambiamenti radicali. Non fa eccezione il mondo del Calcio. Ebbene, sia a livello nazionale che continentale, l’intenzione è quella di concludere i campionati e le competizioni europee prima del mese di settembre. L’UEFA, da questo punto di vista, ha chiarito che la precedenza vada alle competizioni nazionali, ma l’obiettivo è anche quello di concludere la Champions League e l’Europa League. Tra le ipotesi, in questo senso, vi è quella di completare il ciclo di incontri delle rassegne continentali nel mese di agosto. Il Sunday Express infatti riporta che le partite dovrebbero disputarsi in tre settimane, così da permettere la fine entro settembre. Sono ... Leggi su oasport Calcio - Champions League ed Europa League in tre settimane ad agosto?

Atalanta - difficile pensare al calcio. Ma l’obiettivo resta la Champions League

Una leggenda del calcio positiva al coronavirus, che sta vincendo la sua partita ... Avevamo tutto da perdere, stavamo andando alla grande, potevamo vincere lo scudetto e anche la Champions. Per noi e ...

Champions ed Europa League in tre settimane ad agosto: il piano dell'Uefa

Champions e Europa League si faranno, verosimilmente in estate. È la certezza della Uefa, che sta pensando alla soluzione migliore per portare a termine la stagione, bruscamente interrotta ...

