Burioni | Ecco il modello Ferrari per ripartire contro il coronavirus

(Di lunedì 13 aprile 2020) Alberto Giorgi Il virologo, ospite di Che tempo che fa su Rai Due, lancia l'idea delperilUn nuovo. Ma non si tratta né di una nuova vettura stradale o di una monoposto di Formula Uno targata dal "Cavallino rampante". Niente di tutto questo. Ilè l'ultima proposta sanitaria e per certi versi tecnologica proposta da RobertoperilSì, perché il noto virologo, ospite del salotto televisivo di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio su Rai Due, ha spiegato l'esperimento condotto cone il Gruppo Fca nel nome del "contact tracking", per riuscire a ottenere unperin sicurezza nonostante la pandemia di Covid-19. Chiacchierando con il giornalista-conduttore in studio, con il segretario generale della ...

FC_tw2020 : Il Tempo: Roberto Burioni da Fazio: ecco perché il coronavirus colpisce meno al Sud. Ma a settembre....… - fojarol : Roberto Burioni da Fazio: ecco perché il coronavirus colpisce meno al Sud. Ma a settembre... - LaVersioneDiCe : RT @not_Jaywilliams: Ecco la cojona del giorno. Essere contrari ad abusare dei vaccini, secondo questa ignorante come una scarpa, signific… - not_Jaywilliams : Ecco la cojona del giorno. Essere contrari ad abusare dei vaccini, secondo questa ignorante come una scarpa, signi… - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Burioni Ecco

"Se ti senti meglio e non ha sintomi per ventiquattro ore, allora sei guarito e non puoi più infettare gli altri". Incredibile, ma vero, è una delle indicazioni choc che il governo dei Paesi Bassi sta ...Innanzitutto non aprendo ogni video e ogni audio o testo che arriva, ma se proprio vogliamo approfondire ecco alcuni indirizzi online per verificare la validità ... Medicalfacts.it è il sito di ...