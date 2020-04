Brucia plastica nel giardino | denunciato dalla Forestale

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMontoro (Av) – I Carabinieri della Stazionedi Forino hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un 50enne ritenuto responsabile di Attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Nello specifico, a Montoro, nel corso di un servizio finalizzato alla verifica del rispetto delle disposizioni emanate dal Governo per il contenimento della diffusione del Coronavirus, i Carabinieri notavano del fastidioso fumo, particolarmente denso e acre, che rendeva l’aria irrespirabile. Gli operanti, dopo aver individuato l’esatto punto in cui era stato appiccato il fuoco, hanno identificato il presunto responsabile che, nelretrostante la sua abitazione, aveva dato fuoco a dei rifiuti di. Alla luce degli elementi di colpevolezza raccolti, nei confronti del 50enne è scattata la denuncia in stato di ...