Borrelli | coronavirus | 566 morti totale 20 465 | 1 363 contagi totale 103 616 | 1 244

(Di lunedì 13 aprile 2020) In terapia intensiva ci sono ancora 3.260 pazienti (-83 rispetto a ieri). I tamponi eseguiti nel Paese sono stati finora 1.046.910

Roma, 13 apr. (askanews) – Sull’epidemia da COVID-19 in Italia la Protezione civile ha fatto sapere, per bocca di Angelo Borrelli, che da ieri ci sono stati +566 morti, 1.363 nuovi positivi e 1.224 ...ROMA - Nuovo report della Protezione Civile sull'emergenza Coronavirus in Italia: i morti di oggi sono 566. Il dato è stato reso noto nel corso della conferenza stampa da Angelo Borrelli: "Il totale ...