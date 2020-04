Bonus Inps Covid, pagamento in arrivo per milioni di italiani. 600 euro netti o lordi? (Di lunedì 13 aprile 2020) Fissata per domani la riapertura di alcune attività non essenziali, tra cui le librerie, a tenere banco in queste ore, insieme al trend dei contagi ci sono gli aiuti messi sul piatto dal governo per imprese e professionisti. Sabato scorso, durante una conferenza stampa piuttosto accesa, il presidente del consiglio Giuseppe Conte aveva ribadito la linea italiana in europa per garantire liquidità immediata agli italiani colpiti dall’emergenza. Parole forti intorno alle quali si era scatenata la polemica, e un serie di attacchi frontali, fomentata dalle opposizioni che, tra le altre cose, sottolineavano l’inefficacia delle misure di sostegno messe in atto. A cominciare dal Bonus di 600 euro che, fino a pochi giorni fa, non era ancora stato erogato. Continua dopo la foto 600 euro sulle quali si erano rincorse le voci più disparate. Secondo alcuni, che ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus – Teatri chiusi - perdite milionarie e lavoratori in difficoltà. “Lirica mondo dorato? Tanti invisibili senza tutele. Bonus Inps beffa : esclude molti di noi”. E ora le fondazioni pensano a nuove stagioni “a distanza”

