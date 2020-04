Bonus 600 euro | ministro Gualtieri | “Erogato entro la prossima settimana”

Leggi su 2anews

(Di lunedì 13 aprile 2020) Ildell’Economia, Roberto, ha fatto chiarezza sul600, annunciando che dovrebbe essere erogatolasettimana. ”In queste ore all’Inps si stanno erogando finalmente i 600, che dovrebbero essere erogatilasettimana. Latranche, per il mese di aprile, sarà erogata più rapidamente e sarà più consistente”. Lo ha affermato ildell’Economia, Roberto, intervenendo al tg di Rai3. In relazione alle indennità di 600erogate a favore dei professionisti iscritti alle Casse previdenziali private, si precisa che l’Inps non ha nulla a che vedere con le competenze delle Casse private dei professionisti, alle quali il Governo ha assegnato 200 milioni per la gestione delle indennità, che esse gestiscono in maniera completamente ...