Bonus 600 euro, indennità lorda o netta per i professionisti? Facciamo chiarezza (Di lunedì 13 aprile 2020) Sta continuando a diffondersi a macchia d’olio un messaggio relativo al Bonus 600 dove, allarmando i contribuenti, si afferma in sostanza che l’indennità che verrà riconosciuta ai professionisti è da considerarsi al lordo e non come cifra netta. Quest’informazione, però, non è altro che una delle tante bufale che stanno affollando i social negli ultimi tempi. Le cose, infatti, stanno diversamente. Bonus 600 euro, l’indennità non è stata ancora erogata La fake news sul Bonus 600 euro si è diffusa a partire da un’immagine (contraffatta) pubblicata su un gruppo Facebook in questi giorni. La foto condivisa, nello specifico, era una stampa – falsa appunto – della pagina Inps, dove veniva mostrato l’accredito del Bonus. Quello che è saltato subito all’occhio di molti utenti, ... Leggi su quifinanza Cura Italia : Bonus 600 euro e prestiti fino a 25mila euro - c’è il via libera

Il bonus di 600 euro è lordo e scende a 478 euro : la bufala creata in gruppi anti Conte

