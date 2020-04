Bonus 600 euro e baby sitter nei conti correnti tra mercoledì e venerdì

Leggi su iltempo

(Di lunedì 13 aprile 2020)600neidei beneficiari tra mercoledì 15 e venerdì 17 aprile. Lavoro senza sosta negli uffici di Inps e banche, aperti anche durante il weekend di Pasqua per velocizzare l’iter di attuazione delle misure di sostegno ai lavoratori e alle famiglie previsti dal Governo per far