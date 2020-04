Bollettino coronavirus 13 aprile 2020 della protezione civile (Di lunedì 13 aprile 2020) Vediamo insieme il Bollettino coronavirus 13 aprile 2020. Ci saranno delle buone notizie? La Pasqua appena passata ha portato con sé le prime vere buone notizie dall’inizio di questa epidemia di coronavirus e cioè un drastico calo dei decessi ed anche dei ricoverati. Per la prima volta dal 18 Marzo, i morti per Covid 19 sono stati poco più di 400, un numero enorme certo, ma finalmente inferiore a quelli dei giorni scorsi. Esperti e protezione civile fanno sapere che le misure di contenimento in atto stanno facendo effetto e che l’epidemia sta rallentando. Più che mai è il momento di tenere duro e restare a casa se vogliamo tornare alla normalità il più presto possibile. Ecco le ultime novità. Emergenza coronavirus: aggiornamenti dall’Italia e dal mondo Se in Italia la situazione va leggermente migliorando e le ... Leggi su pianetadonne.blog Coronavirus Puglia bollettino 13 aprile - 76 nuovi positivi

Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Diretta video conferenza stampa 13 aprile

