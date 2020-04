Bielorussia | mille tifosi allo stadio sfidano il Coronavirus – VIDEO

(Di lunedì 13 aprile 2020) L’emergenzanon ferma il campionato di calcio inpresentiInil calcio non si ferma, così come inon rinunciano ad affollare gli stadi. Nonostante siano stati registrati più di 2700 casi di positività alnel paese, i supporter continuano a sostenere le proprie squadre. Ha fatto scalpore il match fra Brest e Isloch Minsk, due club appartenenti alla massima categoria. Circa un migliaio dihanno ignorato le raccomandazioni e hanno assistito dal vivo alla partita. Leggi su Calcionews24.com

