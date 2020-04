Benvenuti a scuola nell’Anno Tre post coronavirus! (Di lunedì 13 aprile 2020) Come è gestita nelle vostre città l’emergenza Coronavirus? Come si comportano le autorità e i cittadini? E nelle vostre vite, c’è qualche aspetto positivo o inatteso nell’isolamento forzato? Abbiamo chiesto ai nostri Sostenitori di raccontarcelo, inviando testimonianze, osservazioni e spunti per la redazione al Blog Sostenitore. Mai come stavolta il contributo della nostra comunità è fondamentale: con il Paese in zona rossa, ogni segnalazione è importante. Abbiamo bisogno di voi. Sosteneteci: se non siete ancora iscritti, ecco come potete farlo. di Antonio Deiara Le mascherine di protezione venivano ancora indossate dai tredici alunni della quarta “M”, in quel caldo ottobre nell’Anno Tre post Covid-19. Faceva impressione vedere altri tredici banchi vuoti, quasi irreali nello spazio non più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 aprile 2020) Come è gestita nelle vostre città l’emergenza Coronavirus? Come si comportano le autorità e i cittadini? E nelle vostre vite, c’è qualche aspetto positivo o inatteso nell’isolamento forzato? Abbiamo chiesto ai nostri Sostenitori di raccontarcelo, inviando testimonianze, osservazioni e spunti per la redazione al Blog Sostenitore. Mai come stavolta il contributo della nostra comunità è fondamentale: con il Paese in zona rossa, ogni segnalazione è importante. Abbiamo bisogno di voi. Sosteneteci: se non siete ancora iscritti, ecco come potete farlo. di Antonio Deiara Le mascherine di protezione venivano ancora indossate dai tredici alunni della quarta “M”, in quel caldo ottobre nell’Anno TreCovid-19. Faceva impressione vedere altri tredici banchi vuoti, quasi irreali nello spazio non più ...

Noovyis : (Benvenuti a scuola nell’Anno Tre post coronavirus!) Playhitmusic - - ilfattoblog : Benvenuti a scuola nell’Anno Tre post coronavirus! - fghiosso : RT @WLITALIA1: Benvenuti in dittatura. La TV di stato (e non solo ( usata per scopi propagandistici da parte di @GiuseppeConteIT, la @Azzol… - WLITALIA1 : Benvenuti in dittatura. La TV di stato (e non solo ( usata per scopi propagandistici da parte di @GiuseppeConteIT,… - miyaehyeah : RT @SunmiItalia: [#INFO] ?? Benvenuti alla SCUOLA DI #SUNMI! #?? ? Impariamo su Sunmi con classi online?? Stiamo cercando Miyane che conoscan… -

Ultime Notizie dalla rete : Benvenuti scuola Benvenuti a scuola nell’Anno Tre post coronavirus! Il Fatto Quotidiano Benvenuti a scuola nell’Anno Tre post coronavirus!

Le cuffie con microfono spuntavano dagli zaini dei singoli alunni, affiancate ai “Quaderni e album del giorno” e al Kindle-Scuola pesante appena qualche etto, che celava al proprio interno tutti i ...

Le capriole di Edmondo Berselli

L’accademia lontano dall’accademia: benvenuti al luna park Berselli, che a dieci anni dalla morte non ha spento le luci né staccato la corrente. Non è diventato una scuola e nemmeno una chiesa ma è ...

Le cuffie con microfono spuntavano dagli zaini dei singoli alunni, affiancate ai “Quaderni e album del giorno” e al Kindle-Scuola pesante appena qualche etto, che celava al proprio interno tutti i ...L’accademia lontano dall’accademia: benvenuti al luna park Berselli, che a dieci anni dalla morte non ha spento le luci né staccato la corrente. Non è diventato una scuola e nemmeno una chiesa ma è ...