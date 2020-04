Beautiful anticipazioni | le sorelle Logan accolgono Flo in famiglia

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 13 aprile 2020)- Flo accolta dallaColpo di scena a. Se nelle puntate in onda su Canale 5 la scorsa settimana sembrava che il padre di Flo (Katrina Bowden) fosse Bill Spencer (Don Diamont), giunge adesso una verità sconvolgente: la ragazza è figlia di Storm, fratello defunto di Brooke (Katherine Kelly Lang), Donna (Jennifer Gareis) e Katie (Heather Tom), dunque è la cugina di Hope (Annika Noelle), alla quale ha portato via la figlia appena nata. Un intrigo che terrà banco a lungo e che renderà la vita nella soap ancora più complicata (qui leamericane). A seguire ledelle puntate in onda su Canale 5 da oggi fino a domenica.da lunedì 13 a domenica 19 aprile 2020 Wyatt, Shauna, Bill e Quinn discutono della possibilità che Bill sia il padre di Flo. A ...