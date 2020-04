Balotelli Napoli | l’attaccante ammette | «Lì starei benissimo»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 13 aprile 2020), l’attaccante del Brescia apre al trasferimento in azzurro nel corso della diretta Instagram con Fabio Cannavaro Nel corso della chiaccherata in diretta Instagram insieme a Fabio Cannavaro, Marioha ammesso che gli piacerebbe molto andare a giocare al. Ecco le dichiarazioni della punta del Brescia. «Andare al? Io ci ho provato… Lì, sono sincero.veramente bene. Farei diventare mia figlia un capo ultras del, lei già lo tifa. Continuo a farle cantare “Brescia, Brescia!” ma niente da fare…. E’ stata felicissima quando l’ho portata in campo al San Paolo, era ipnotizzata… E’ sempre una bella emozione entrare al San Paolo. Anche se secondo me lo stadio più bello è San Siro». Leggi su Calcionews24.com